Штаб ООС: бойовики здійснюють провокації напередодні зустрічі контактної групи у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Російські окупанти здійснили провокаційні обстріли неподалік від ділянки розведення № 3 “Петрівське”, провокуючи військових на вогонь у відповідь. Про це повідомляє пресцентр ООС, передає кореспондент УНН.
“Російські окупанти продовжують вести провокаційні обстріли в безпосередній близькості до меж ділянки розведення № 3. Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь у відповідь вони сподіваються на те, що наші захисники влучать по ділянці розведення № 3 „Петрівське“”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що всі ці дії з боку збройні формування РФ відбуваються напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську.
Нагадаємо, сьогодні бойовики 6 разів порушували режим тиші.