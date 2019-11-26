Ситуація на Донбасі: бойовики 6 разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Упродовж доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
“Впродовж доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, 4 обстріли позицій українських захисників бойовики здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”: тричі неподалік Старогнатівки — з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
поблизу Широкиного — зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
“Російські окупанти продовжують вести провокаційні обстріли в безпосередній близькості до меж ділянки розведення № 3. Розрахунок збройних формувань Російської Федерації очевидний. Спровокувавши вогонь у відповідь вони сподіваються на те, що наші захисники влучать по ділянці розведення № 3 „Петрівське“. Усі ці дії з боку ЗФ РФ відбуваються напередодні зустрічі тристоронньої контактної групи у Мінську”, — йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник здійснив 2 обстріли по укріпленнях Об’єднаних сил: біля Кримського і Луганського — з мінометів калібру 82 мм, ручних і станкових протитанкових гранатометів.
“Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не було”, — повідомили у пресцентрі.
Нагадаємо, у зоні проведення операції Об’єднаних сил бойовики від початку доби 5 разів порушили режим припинення вогню.