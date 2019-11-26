Данілов про зустріч у "нормандському форматі": очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у “Нормандському форматі” відбувся, а також додав, що ми очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.