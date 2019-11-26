Данілов про зустріч у "нормандському форматі": очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов сказав, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у “Нормандському форматі” відбувся, а також додав, що ми очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу РНБО.
“Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у „Нормандському форматі“ відбувся. Водночас ми очікуємо на зустрічні кроки Росії під час переговорів”, — сказав Олексій Данілов.
За його словами, Україна доклала всіх зусиль до успішного проведення цієї зустрічі: здійснено обмін полоненими, розведено сили і засоби на трьох ділянках у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському, відкрито мостовий перехід у Станиці Луганській.
Також секретар РНБО України підкреслив, що 13 тисяч людських жертв війни — факт, з яким мають рахуватися усі.
“Цей мир потрібен не лише Україні, а й Європі. Наше спільне завдання — закінчити цю війну”, — додав Олексій Данілов.
Також він зазначив, що поки Росія не виконає свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей і не припинить незаконну окупацію частин території України — будь-яке зміцнення співпраці провідних європейських країн з агресором буде контпродуктивним і стимулюватиме РФ чинити тиск на Україну.
Нагадаємо, Зеленський заявив про початок підготовки до “нормандської зустрічі”, яка запланована на 9 грудня.