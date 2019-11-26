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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 18998 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104595 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 81504 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104407 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116716 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146785 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147548 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Данилов о встрече в "нормандском формате": ожидаем встречные шаги России во время переговоров

Данилов о встрече в "нормандском формате": ожидаем встречные шаги России во время переговоров

Киев  •  УНН

 • 11659 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандской формате" состоялся, а также добавил, что мы ожидаем встречные шаги России во время переговоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в "нормандской формате" состоялся. В то же время мы ожидаем встречные шаги России во время переговоров", - сказал Алексей Данилов.

По его словам, Украина приложила все усилия к успешному проведению этой встречи: осуществлен обмен пленными, разведены силы и средства на трех участках в Станице Луганской, Золотом и Петровском, открыто мостовой переход в Станице Луганской.

Также секретарь СНБО Украины подчеркнул, что 13 тыс. человеческих жертв войны - факт, с которым должны считаться все.

"Этот мир нужен не только Украине, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну", - добавил Алексей Данилов.

Также он отметил, что пока Россия не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей и не прекратит незаконную оккупацию частей территории Украины - любое укрепление сотрудничества ведущих европейских стран с агрессором будет контпродуктивним и будет стимулировать РФ оказать давление на Украину.

Напомним, Зеленский заявил о начале подготовки к "нормандской встрече", которая запланирована на 9 декабря.

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