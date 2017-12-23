Сегодня в Мадриде состоится "Эль Классико"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в рамках 17-го тура испанской Примеры пройдет "Эль Классико" - "Реал" примет "Барселону", сообщает УНН.
В одном из наиболее принципиальных и известных клубных футбольных противостояний в мире "галактикос" попытаются отыграть часть нынешнее 11-очковое отставание от каталонцев, которые лидируют в чемпионате с 42 пунктами, а мадридцы только четвертые (31).
В общем команды сыграли 235 матчей. Чуть больше положительных результатов в столичной команды - 95, каталонцы имеют на четыре меньше (91). Также 49 баталий заканчивались мировыми.
Лучшими бомбардирами в истории "Эль Классико" является Месси - 25 голов, Альфредо ди Стефания (выступал за "Реал") - 18 и Криштиану Роналду - 17.
Стоит отметить, что в предыдущей игре команд "Реал" вышел победителем в Суперкубке Испании (2:0).
Добавим также, главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес даст свисток о начале встречи в 14:00.
Напомним, что в рамках поединка на лидеров коллективов Лионель Месси и Криштиану Роналду будут прикреплены видеокамеры.