Сьогодні у Мадриді відбудеться "Ель Класіко"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. В Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в рамках 17-го туру іспанської Прімери пройде "Ель Класіко" - "Реал" прийматиме "Барселону", повідомляє УНН.
В одному із найбільш принципових та відомих клубних футбольних протистоянь у світі "галактікос" спробують відіграти частину нинішнього 11-очкового відставання від каталонців, які лідирують у чемпіонаті з 42 пунктами, а мадридці тільки четверті (31).
Загалом команди відіграли 235 матчів. Трохи більше позитивних результатів у столичної команди – 95, каталонці мають на чотири менше (91). Також 49 баталій закінчувалися мировою.
Найкращими бомбардирами в історії "Ель Класіко" є Мессі – 25 голів, Альфредо ді Стефаніо (виступав за "Реал") – 18 і Кріштіану Роналду – 17.
Варто відзначити, що у попередній грі команд "Реал" вийшов переможцем в Суперкубку Іспанії (2:0).
Додамо також, головний суддя Хосе Марія Санчес Мартінес дасть свисток про початок зустрічі о 14:00.
Нагадаємо, що в рамках поєдинку на лідерів колективів Ліонелі Мессі та Кріштіану Роналду будуть прикріплені відеокамери.