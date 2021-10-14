Сегодня в Киеве пройдет шествие ко Дню защитников и защитниц: где перекроют движение транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Сегодня в Киеве из-за проведения мероприятий ко Дню защитников и защитниц Украины перекроют движение транспорта. Об этом накануне сообщила Патрульная полиция Киева, информирует УНН.
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“В связи с проведением шествия, посвященной Дню защитников и защитниц Украины с 13:30 до 18:30 14 октября будет перекрыто движение автотранспорта”, — говорится в сообщении.
Движение перекроют на:
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- улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко)
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- бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик)
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- улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской)
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- улице Михайловской;
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- улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой)
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- улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни)
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- участках прилегающих улиц.
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Дополнение
Примечательно, что день защитников и защитниц Украины отмечается в этом году одновременно с днем святой Покровы Пресвятой Богородицы и с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.
Напомним
В столице в пятницу, 15 октября, через футбольный матч возможные изменения в работе станций метро “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”.