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Сьогодні у Києві пройде хода до Дня захисників і захисниць: де перекриють рух транспорту

Київ • УНН

 • 19765 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні у Києві через проведення заходів до Дня захисників і захисниць України перекриють рух транспорту. Про це напередодні повідомила Патрульна поліція Києва, інформує УНН.

Цитата

"У зв'язку з проведенням пішої ходи, присвяченій Дню захисників і захисниць України з 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту", — ідеться у повідомленні.

Рух перекриють на:

  • вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
  • бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
  • вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
  • вулиці Михайлівській;
  • вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
  • вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
  • ділянках прилеглих вулиць.

Доповнення

Примітно, що день захисників і захисниць України відзначається цього року одночасно з днем святої Покрови Пресвятої Богородиці та з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.

Нагадаємо

У столиці в п'ятницю, 15 жовтня, через футбольний матч можливі зміни у роботі станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

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