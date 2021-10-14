Сьогодні у Києві пройде хода до Дня захисників і захисниць: де перекриють рух транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Сьогодні у Києві через проведення заходів до Дня захисників і захисниць України перекриють рух транспорту. Про це напередодні повідомила Патрульна поліція Києва, інформує УНН.
Цитата
"У зв'язку з проведенням пішої ходи, присвяченій Дню захисників і захисниць України з 13:30 до 18:30 14 жовтня буде перекрито рух автотранспорту", — ідеться у повідомленні.
Рух перекриють на:
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- вулиці Володимирській (від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка);
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- бульварі Тараса Шевченка (від вулиці Володимирської до вулиці Хрещатик);
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- вулиці Хрещатик (від бульвару Тараса Шевченка до вулиці Михайлівської);
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- вулиці Михайлівській;
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- вулиці Героїв Небесної Сотні (від вулиці Михайлівської до вулиці Банкової);
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- вулиці Банковій (від вулиці Героїв Небесної Сотні);
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- ділянках прилеглих вулиць.
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Доповнення
Примітно, що день захисників і захисниць України відзначається цього року одночасно з днем святої Покрови Пресвятої Богородиці та з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.
Нагадаємо
У столиці в п'ятницю, 15 жовтня, через футбольний матч можливі зміни у роботі станцій метро "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".