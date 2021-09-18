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Сегодня в Киеве из-за футбольного матча возможные изменения в работе метро

Сегодня в Киеве из-за футбольного матча возможные изменения в работе метро

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Киеве 18 сентября возможно ограничение на вход на трех станциях метро в связи с проведением футбольного матча. Об этом УНН сообщили в КГГА.

Детали

“18 сентября во связи с проведением на НСК” Олимпийский “футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами” Динамо “(Киев) и” Александрия “(Александрия), возможны изменения в работе метро”, — говорится в сообщении.

Так, перед началом игры возможном ограничении (закрытии) станции “Олимпийская” на вход. А после завершения возможном ограничении (закрытии) на вход станций “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”.

Напомним

В эти выходные в Киеве общественный транспорт изменит движение.

Украинские Национальные Новости

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