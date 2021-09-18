Сьогодні у Києві через футбольний матч можливі зміни у роботі метро
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Києві 18 вересня можливі обмеження на вхід на трьох станціях метро у зв’язку із проведенням футбольного матчу. Про це УНН повідомили у КМДА.
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“18 вересня у зв’язку із проведенням на НСК „Олімпійський“ футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами „Динамо“ (Київ) та „Олександрія“ (Олександрія), можливі зміни у роботі метро”, — ідеться в повідомленні.
Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції “Олімпійська” на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.
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