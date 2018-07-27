Сегодня в Крестном ходе приняли участие до 20 тысяч граждан - Яровой

"По нашим подсчетам до 20 тысяч граждан принимали участие (в мероприятиях связанных с Крестным ходом УПЦ МП - ред.). Я подчеркиваю, что не было у нас каких-либо эксцессов, значительных нарушений правопорядка", - сообщил С.Яровой.



Как сообщал УНН, верующие, которые сегодня участвовали в крестном ходе УПЦ МП, пришли к Киево-Печерской лавре с Владимирской горки в Киеве. Однако, мероприятия, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины, продолжаются, и правоохранители продолжат усиленно нести службу до вечера.