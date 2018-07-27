Сьогодні у Хресній ході взяли участь до 20 тисяч громадян - Яровий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. За підрахунками правоохоронних органів у Хресній ході УПЦ МП взяли участь до 20 тисяч громадян. Про це під час брифінгу заявив перший заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, передає УНН.
"За нашими підрахунками до 20 тисяч громадян приймали участь (у заходах пов’язаних з Хресною ходою УПЦ МП – ред.). Я підкреслюю, що не було у нас якихось ексцесів, значних порушень правопорядку", - повідомив С.Яровий.
Як повідомляв УНН, віряни, які сьогодні брали участь у Хресній ході УПЦ МП, дійшли до Києво-Печерської лаври з Володимирської гірки у Києві. Однак, заходи, присвячені відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, продовжуються, і правоохоронці продовжать посилено нести службу аж до вечора.