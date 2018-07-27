Сьогодні у Хресній ході взяли участь до 20 тисяч громадян - Яровий

"За нашими підрахунками до 20 тисяч громадян приймали участь (у заходах пов’язаних з Хресною ходою УПЦ МП – ред.). Я підкреслюю, що не було у нас якихось ексцесів, значних порушень правопорядку", - повідомив С.Яровий.



Як повідомляв УНН, віряни, які сьогодні брали участь у Хресній ході УПЦ МП, дійшли до Києво-Печерської лаври з Володимирської гірки у Києві. Однак, заходи, присвячені відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, продовжуються, і правоохоронці продовжать посилено нести службу аж до вечора.