Сегодня во Франции ослабят строгие ограничения из-за коронавируса

Согласно распространенному в воскресенье, 10 мая, сообщению французских органов власти, уже с понедельника откроются магазины, а также будут отменены пропуска для поездок на расстоянии не более 100 километров от места проживания.

Также отменят ограничения во времени для занятий спортом и для прогулок. Места для прогулок тоже не регламентироваться, как это было до сих пор. Постепенно для обучения открываться школы, а также детские сады.

В то же время ослабление карантина будет касаться далеко не всех сфер и не каждого. К примеру, рестораны, бары и кафе оставаться закрытыми. Любому, кто желает проехать более 100 километров от места проживания, придется иметь при себе специальный пропуск, удостоверяющий, что это - поездка по семейным или профессиональным обстоятельствам. Кроме того, пользоваться городским и междугородным транспортом разрешено только в масках.

В часы пик пользоваться местным транспортом смогут только те лица, которые имеют справку от работодателя. Это необходимо для того, чтобы обеспечить соблюдение правил минимальной дистанции, отмечают чиновники. На станциях и в поездах будут соответствующие отметки. Кроме того, около 60 станций метро в Париже не будут работать, а на линию выйдут только 75 процентов поездов. Чтобы помочь непростой ситуации, в городе созданы дополнительные велосипедные дорожки.

За последние 24 часа во Франции зарегистрировано 70 смертей от COVID-19, что является самым низким суточным показателем с момента введения ограничений. В целом с начала эпидемии в больницах и домах престарелых умерли более 26,3 тысячи человек, сообщило министерство здравоохранения Франции.

Напомним, Парламент Франции продлил режим ЧП до 10 июля.