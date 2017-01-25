Сегодня в Чехии стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня в чешской Остраве начинаются соревнования чемпионата Европы по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
Украину в мужском одиночном катании представит Иван Павлов, а в женском - Анна Хниченкова. В соревнованиях по спортивным танцам на льду будет соревноваться украинская пара Александра Назарова-Максим Никитин.
Всего, по информации Украинской федерации фигурного катания на коньках, на лед выйдут 18 спортивных и 30 танцевальных пар, а в одиночном катании 36 мужчин и 34 женщины.
Ожидается около 800 часов трансляций, которые охватят многие страны.
По прогнозам, соревнования посетят в общей сложности более 40 000 зрителей. На последние три дня чемпионата Европы все билеты уже проданы.