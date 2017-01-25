Сьогодні у Чехії стартує чемпіонат Європи з фігурного катання
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Сьогодні в чеський Остраві розпочинаються змагання чемпіонату Європи з фігурного катання. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
Україну у чоловічому одиночному катанні представить Іван Павлов, а у жіночому - Анна Хниченкова. У змаганнях зі спортивних танців на льоду змагатиметься українська пара Олександра Назарова–Максим Нікітін.
Загалом, за інформацією української федерації з фігурного катання на ковзанах, на лід вийдуть 18 спортивних та 30 танцювальних пар,а в одиночному катанні 36 чоловіків та 34 жінки.
Очікується майже 800 годин трансляцій, які охоплять велику кількість країн.
За прогнозами, змагання відвідають загалом понад 40 тисяч глядачів. На останні три дні чемпіонату Європи усі квитки уже продані.