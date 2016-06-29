Сегодня в Броварах каждый желающий сможет провериться на ВИЧ-инфекцию

Благотворительное мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00 на площади Свободы, возле отделения "Укрпочты".

Желающих протестируют на ВИЧ-инфекцию и проконсультируют по туберкулезу и гепатиту.

Напомним, как сообщал УНН, в Броварской ЦРБ оказывают психологическую помощь бойцам АТО.