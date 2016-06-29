Сегодня в Броварах каждый желающий сможет провериться на ВИЧ-инфекцию
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня в центре Броваров проходит благотворительная акция по профилактике опасных заболеваний. Акция организована совместно с Броварской ЦРБ, городским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи и благотворительной организацией "КОНВИКТУС-УКРАИНА". Об этом сообщается на сайте Броварского городского совета, передает УНН.
Благотворительное мероприятие пройдет с 10:00 до 15:00 на площади Свободы, возле отделения "Укрпочты".
Желающих протестируют на ВИЧ-инфекцию и проконсультируют по туберкулезу и гепатиту.
Напомним, как сообщал УНН, в Броварской ЦРБ оказывают психологическую помощь бойцам АТО.