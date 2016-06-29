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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
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Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

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Сьогодні у Броварах кожен охочий зможе перевіритись на ВІЛ-інфекцію

Сьогодні у Броварах кожен охочий зможе перевіритись на ВІЛ-інфекцію

Київ • УНН

 • 9074 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні у середмісті Броварів проходить благодійна акція з профілактики небезпечних захворювань. Акція організована спільно з Броварською ЦРЛ, міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та благодійною організацією “КОНВІКТУС-УКРАЇНИ”. Про це повідомляється на сайті Броварської міської ради, передає УНН.

Благодійний захід триватиме з 10:00 до 15:00 на майдані Свободи, поблизу відділення “Укрпошти”.

Охочих протестують на ВІЛ-інфекцію та проконсультують щодо туберкульозу і гепатитів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Броварській ЦРЛ надають психологічну допомогу бійцям АТО.

Українські Національні Новини

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