Сьогодні у Броварах кожен охочий зможе перевіритись на ВІЛ-інфекцію
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Сьогодні у середмісті Броварів проходить благодійна акція з профілактики небезпечних захворювань. Акція організована спільно з Броварською ЦРЛ, міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та благодійною організацією “КОНВІКТУС-УКРАЇНИ”. Про це повідомляється на сайті Броварської міської ради, передає УНН.
Благодійний захід триватиме з 10:00 до 15:00 на майдані Свободи, поблизу відділення “Укрпошти”.
Охочих протестують на ВІЛ-інфекцію та проконсультують щодо туберкульозу і гепатитів.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Броварській ЦРЛ надають психологічну допомогу бійцям АТО.