Сегодня суд рассмотрит жалобу на решение о незаконной экстрадиции Онищенка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Сегодня в 16.00 Апелляционный суд города Киева рассмотрит жалобу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение следственного судьи Соломенского районного суда города, которым было признано ходатайство о экстрадиции народного депутата Украины, одного из фигурантов так называемого "газового дела" Александра Онищенко незаконными, передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook.
"Сегодня, 21 декабря 2017, в 16:00 Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение следственного судьи Соломенского районного суда города, которым следственный судья признал действия детектива НАБУ по обращению с ходатайством о выдаче (экстрадиции) Онищенко А.Р. незаконными", - говорится в повиджомленни.
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Ранее, 05.12.2017 НАБ Украины и прокурорами САП полученное решение следственного судьи Соломенского районного суда города в уголовном производстве №42015110000000121 по подозрению Онищенка, которым следственный судья признал действия детектива по обращению с ходатайством о выдаче Онищенка незаконными.
Прокуроры САП обжаловали данное решение в апелляционный суд.
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Как сообщал УНН, народного депутата Александра Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 УК Украины.
Сообщение о подозрении Генеральный прокурор Украины подписал 27 июля 2016. Согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест Верховная Рада предоставила 5 июля 2016. Накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул территорию государства. 8 августа 2016 Онищенко было объявлено в национальный розыск.