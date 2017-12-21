Сьогодні суд розгляне скаргу на рішення про незаконну екстрадицію Онищенка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні о 16.00 Апеляційний суд міста Києва розгляне скаргу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення слідчого судді Солом’янського районного суду міста Київ, яким слідчий суддя визнав дії детектива НАБУ щодо звернення з клопотанням про видачу (екстрадицію) народного депутата України, одного з фігурантів так званої “газової справи” Олександра Онищенка незаконними, передає УНН з посиланням на повідомлення САП у Facebook.
"Сьогодні, 21 грудня 2017 року, о 16:00 Апеляційний суд міста Києва розгляне скаргу прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення слідчого судді Солом’янського районного суду міста Київ, яким слідчий суддя визнав дії детектива НАБУ щодо звернення з клопотанням про видачу (екстрадицію) Онищенка О.Р. незаконними," - йдеться в повіджомленні.
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Раніше, 05.12.2017 НАБ України та прокурорами САП отримане рішення слідчого судді Солом’янського районного суду міста Київ у кримінальному провадженні №42015110000000121 за підозрою Онищенка О.Р., яким слідчий суддя визнав дії детектива щодо звернення з клопотанням про видачу Онищенка О.Р. незаконними.
Прокурори САП оскаржили дане рішення до апеляційного суду.
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Як повідомляв УНН, народного депутата Олександра Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.5 ст.191, ч.4 ст.28 ч.2 ст.205, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.28 ч.2 ст.366 КК України.
Повідомлення про підозру Генеральний прокурор України підписав 27 липня 2016 року. Згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт Верховна Рада надала 5 липня 2016 року. Напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. 8 серпня 2016 року Онищенка було оголошено в національний розшук.