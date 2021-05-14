Сегодня суд рассмотрит апелляцию на приговор Стерненку

Детали

Найем утверждает, что сторона обвинения затягивает рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Сергею Стерненку и заседание состоится 14 мая в 12:00.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приобщении к рассмотрению новых доказательств, не предоставлялись при рассмотрении обвинительного акта в первой инстанции, с целью их исследования. Найем считает это нарушением, ведь согласно нормам УПК, стороны должны были подать ходатайство об исследовании доказательств вместе с апелляционными жалобами.

Что было раньше

Суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненка в деле по обвинению в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.

Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу. Однако Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненка из-под стражи под круглосуточный домашний арест .

Дополнение

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Отметим, что первое нападение на активиста по применению оружия произошел 1 мая 2018. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, один из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

Позже производство по нападения на активиста Сергея Стерненка передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападающими и определенными правоохранителями.