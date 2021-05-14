Сегодня суд рассмотрит апелляцию на приговор Стерненку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Сегодня в Одесском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб на приговор активисту Сергею Стерненку. Об этом сообщил адвокат Маси Найем, пишет УНН.
Детали
Найем утверждает, что сторона обвинения затягивает рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Сергею Стерненку и заседание состоится 14 мая в 12:00.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о приобщении к рассмотрению новых доказательств, не предоставлялись при рассмотрении обвинительного акта в первой инстанции, с целью их исследования. Найем считает это нарушением, ведь согласно нормам УПК, стороны должны были подать ходатайство об исследовании доказательств вместе с апелляционными жалобами.
Что было раньше
Суд приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненка в деле по обвинению в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.
Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу. Однако Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненка из-под стражи под круглосуточный домашний арест .
Дополнение
Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Отметим, что первое нападение на активиста по применению оружия произошел 1 мая 2018. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.
24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненка совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, один из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.
Позже производство по нападения на активиста Сергея Стерненка передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападающими и определенными правоохранителями.