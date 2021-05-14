Сьогодні суд розгляне апеляцію на вирок Стерненку

Деталі

Найєм стверджує, що сторона обвинувачення затягує розгляд апеляційних скарг на вирок Сергію Стерненку і засідання відбудеться 14 травня о 12:00.

Суд задовольнив клопотання прокуратури про долучення до розгляду нових доказів, які не надавалися при розгляді обвинувального акту в першій інстанції, з метою їх дослідження. Найєм вважає це порушенням, адже згідно з нормами КПК, сторони мали би подати клопотання про дослідження доказів разом із апеляційними скаргами.

Що було раніше

Суд засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені колишнього депутата Сергія Щербіча.

Стерненко мав перебувати під вартою до моменту того, як його покарання вступить в силу. Проте Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Доповнення

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Відзначимо, що перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.

24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

Пізніше провадження щодо нападу на активіста Сергія Стерненка передали з Одеси до Києва для подальшого розслідування через підозри у зв’язках між нападниками та певними правоохоронцями.