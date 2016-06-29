Сегодня суд рассмотрит апелляции по залогу двум фигурантам "газового дела"

По данным ведомства, эти лица подозреваются в причастности к коррупционной схеме по хищению газа в результате совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" (ст.191 и ст.255 УК Украины), а также в отмывании денег, полученных преступным путем (ст.209 УК Украины ).

Судебное разбирательство жалобы на предмет залога О.Рябошапки было перенесено из-за отсутствия одного из четырех адвокатов, защищающих подозреваемого. По мнению стороны защиты, это ограничивает право подсудимого на полноценную защиту.

Основанием для принятия решения о переносе слушания дела по залогу В.Постному стало плохое состояние здоровья подозреваемого, из-за чего он не может выступать в суде. Однако сторона защиты не предоставила никаких медицинских справок, подтверждающих диагностирования тяжелого заболевания, добавили в НАБУ.

По словам заместителя руководителя САП Владимира Кривенко, оба подозреваемые играли ключевые роли в коррупционной схеме по хищению газа, а потому прокуратура настаивает на том, чтобы залог, вынесенные ими, были сопоставимыми с убытками, которые понесло государство в результате деятельности данных лиц. Для В.Постного антикоррупционные прокуроры требуют назначения меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с определением залога в размере 1 млрд 613 млн 225 тыс. грн, для О.Рябошапки - содержание под стражей сроком на 60 дней с определением залога в 250 млн грн.

Следующее судебное разбирательство жалобы САП по размеру залога О.Рябошапки начнется в 10:00, В.Постному - в 10:30.

22 июня В.Постный и О.Рябошапка были задержаны на выходе из Лукьяновского следственного изолятора сразу после освобождения под залог. 23 июня им было сообщено о подозрении за 209 статье Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).