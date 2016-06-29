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Сьогодні суд розгляне апеляції щодо застави двом фігурантам "газової справи"

Сьогодні суд розгляне апеляції щодо застави двом фігурантам "газової справи"

Київ • УНН

 • 7248 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Апеляційний суд Києва сьогодні продовжить розгляд апеляції прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо розмірів застав, призначених раніше фігурантам "газової справи" Валерію Постному та Олегу Рябошапці, передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.

За даними відомства, ці особи підозрюються у причетності до корупційної схеми з розкрадання газу внаслідок спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування" (ст.191 та ст.255 КК України), а також у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом (ст.209 КК України).

Судовий розгляд скарги щодо застави О.Рябошапці було перенесено через відсутність одного з чотирьох адвокатів, які захищають підозрюваного. На думку сторони захисту, це обмежує право підсудного на повноцінний захист.

Підставою для прийняття рішення про перенесення слухання справи щодо застави В.Постному став поганий стан здоров’я підозрюваного, через що він не може виступати у суді. Однак сторона захисту не надала жодних медичних довідок, які б підтверджували діагностування важкого захворювання, додали у НАБУ.

За словами заступника керівника САП Володимира Кривенка, обидва підозрювані відігравали ключові ролі у корупційній схемі з розкрадання газу, а тому прокуратура наполягає на тому, щоб застави, винесені їм, були співмірними зі збитками, яких зазнала держава внаслідок діяльності даних осіб. Для В.Постного антикорупційні прокурори вимагають призначення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у розмірі 1 млрд 613 млн 225 тис. грн, для О.Рябошапки – тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави у 250 млн грн.

Наступний судовий розгляд скарги САП щодо розміру застави О.Рябошапці розпочнеться о 10:00, В.Постному – о 10:30.

22 червня В.Постного та О.Рябошапка було затримано на виході із Лук’янівського слідчого ізолятора одразу після звільнення під заставу. 23 червня їм було повідомлено про підозру за 209 статтею Кримінального кодексу України (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Українські Національні Новини

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