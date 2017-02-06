Сегодня стартует регистрация на ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня, 6 февраля, с 10:00 стартует регистрация для участия во внешнем независимом оценивании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.
С 10:00 6 февраля с помощью сервиса «Зарегистрироваться», размещенном на официальном сайте Украинского центра , желающие принять участие во внешнем независимом оценивании смогут сформировать и распечатать регистрационную карточку, которая является одним из обязательных документов для осуществления регистрации.
Выпускники текущего года, заполняя регистрационную карточку, должны указать названия учебных предметов, по которым им будет засчитано результаты ВНО как оценки государственной итоговой аттестации (ГИА). Первый обязательный предмет - украинский язык. Вторым обязательным предметом участник может выбрать или математику, или историю Украины. Третий - из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование 2017 года (математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия).
После создания регистрационной карточки будущий участник ВНО должен сформировать комплект регистрационных документов, который выпускники текущего года подают в учреждение, в котором учатся, а выпускники прошлых лет и учащиеся (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений присылают на адрес регионального центра, указанный в контрольно-информационном письме.
Лицо, которое успешно прошло регистрацию, получит от регионального центра сертификат внешнего независимого оценивания, информационный бюллетень и регистрационное сообщения ВНО. Эти документы будут направлены выпускникам текущего года в учреждение, в котором они учатся. Выпускникам прошлых лет и ученикам (слушателям, студентам) профессионально-технических, высших учебных заведений - по адресу, указанному при регистрации.
Регистрация продлится до 17 марта. Изменения в регистрационные данные можно вносить до 31 марта.