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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Сьогодні стартує реєстрація на ЗНО

Київ • УНН

 • 8200 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні, 6 лютого, з 10:00 стартує реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, передає УНН з посиланням на прес-службу УЦОЯО.

Сьогодні стартує реєстрація на ЗНО

З 10:00 6 лютого за допомогою сервісу “Зареєструватися”, розміщеному на офіційному сайті Українського центру, охочі взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні зможуть сформувати та роздрукувати реєстраційну картку, що є одним з обов’язкових документів для здійснення реєстрації.

Випускники поточного року, заповнюючи реєстраційну картку, мають вказати назви навчальних предметів, із яких їм буде зараховано результати ЗНО як оцінки за державну підсумкову атестацію (ДПА). Перший обов’язковий предмет — українська мова. Другим обов’язковим предметом учасник може обрати або математику, або історію України. Третій — із запропонованого переліку предметів, з яких буде проводитися тестування 2017 року (математика, історія України, іспанська, французька, німецька, російська, англійська мови, біологія, географія, фізика, хімія).

Після створення реєстраційної картки майбутній учасник ЗНО має сформувати комплект реєстраційних документів, який випускники поточного року подають до закладу, в якому навчаються, а випускники минулих років та учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів надсилають на адресу регіонального центру, вказану в контрольно-інформаційному листі.

Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи будуть надіслані випускникам поточного року до закладу, в якому вони навчаються. Випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів — за адресою, вказаною під час реєстрації.

Реєстрація триватиме до 17 березня. Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 31 березня.

Як повідомляв УНН, Міносвіти планує запропонувати складання ЗНО шрифтом Брайля.

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