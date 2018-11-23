Сегодня стартует голосование на детском Евровидении

Украину на детском Евровидении представляет с песней Say Love одиннадцатилетняя винничанка Дарина Красновецкая, которая стала победительницей национального отбора.

Победитель конкурса определяется по суммарному количеству голосов: профессионального жюри в каждой стране-участнице и онлайн-голосования зрителей.

С 23 по 25 ноября на официальном сайте все желающие могут проголосовать за исполнителей, которые им больше всего понравились (выбрать можно от трех до пяти участников), в том числе за конкурсанта от своей страны. Первый этап онлайн-голосования начнется 23 ноября в 21:00 и продлится до 25 ноября 16:59 (по киевскому времени), то есть до начала конкурса.

Второй этап онлайн-голосования начнется сразу после выступления последнего конкурсанта и продлится 15 минут.

Финал конкурса состоится 25 ноября. Представительница от Украины выступит с песней Say Love. Дарина Красновецкая профессионально занимается вокалом уже более пяти лет. В 2016 году девушка участвовала в вокальном талант-шоу "Голос. Дети" и уже два года подряд участвует в детском фестивале "Черноморские игры", где в 2017 году одержала победу в номинации "Девушки (младшая группа)", а в 2018-м - победила в категории "Девушки (средняя группа)".

Партнером трансляции конкурса в этом году стала холдинговая компания "Киевгорстрой".

"Поддержка юной украинской певицы - это честь для "Киевгорстроя". Тем более, учитывая достаточно сложную финансовую ситуацию, предшествующую участию нашей страны в этом конкурсе. Поэтому, когда к нам обратились с просьбой поддержать конкурсантку, конечно, мы не могли отказать. Будем болеть за Дарину, желаем ей не только достойно представить Украину на детском Евровидении, но и вернуться домой с победой!" - сказала вице-президент "Киевгорстроя" Светлана Новохацкая.

Украинцы смогут посмотреть финал детского песенного конкурса Евровидение-2018 в прямом эфире на UA:Перший 25 ноября. Представительница Украины будет выступать первой.

Видео-инструкция, как голосовать: https://youtu.be/Z7a-XCIt5MM