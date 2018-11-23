Сьогодні стартує голосування на дитячому Євробаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сьогодні, 23 листопада, о 21:00 (за київським часом) на офіційному сайті дитячого Євробачення (Junior Eurovision 2018) junioreurovision.tv розпочинається онлайн-голосування за учасників цьогорічного міжнародного пісенного конкурсу, фінал якого відбудеться 25 листопада у Мінську, пише УНН.
Україну на дитячому Євробаченні представляє з піснею Say Love одинадцятирічна вінничанка Даріна Красновецька, яка стала переможницею національного відбору.
Переможець конкурсу визначається за сумарною кількістю голосів: професійного журі у кожній країні-учасниці та онлайн-голосування глядачів.
З 23 по 25 листопада на офіційному сайті усі охочі можуть проголосувати за виконавців, які їм найбільше сподобалися (обрати можна від трьох до п’яти учасників), у тому числі за конкурсанта від своєї країни. Перший етап онлайн-голосування розпочнеться 23 листопада о 21:00 і триватиме до 25 листопада 16:59 (за київським часом), тобто до початку конкурсу.
Другий етап онлайн-голосування розпочнеться одразу після виступу останнього конкурсанта і триватиме 15 хвилин.
Фінал конкурсу має відбудеться 25 листопада. Представниця від України виступатиме з піснею Say Love. Даріна Красновецька професійно займається вокалом вже понад п’ять років. У 2016 році дівчина брала участь у вокальному талант-шоу “Голос. Діти” і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі “Чорноморські ігри”, де в 2017 році здобула перемогу у номінації “Дівчата (молодша група)”, а в 2018-му - перемогла у категорії “Дівчата (середня група)”.
Партнером трансляції конкурсу цього року стала холдингова компанія “Київміськбуд”.
“Підтримка юної української співачки - це честь для "Київміськбуду". Тим більше, враховуючи досить складну фінансову ситуацію, яка передувала участі нашої країни у цьому конкурсі. Тому, коли до нас звернулись з проханням підтримати конкурсантку, звичайно, ми не могли відмовити. Будемо вболівати за Даріну, бажаємо їй не тільки гідно представити Україну на дитячому Євробаченні, а й повернутися додому з перемогою!” - сказала віце-президент “Київміськбуду” Світлана Новохацька.
Українці зможуть подивитися фінал дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2018 у прямому ефірі на UA:Перший 25 листопада. Представниця України виступатиме першою.
Відео-інструкція, як голосувати: https://youtu.be/Z7a-XCIt5MM