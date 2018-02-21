Сегодня "Шахтер" начнет выступления в плей-офф Лиги чемпионов

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62473 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76087 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78829 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107132 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100327 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104527 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111508 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122785 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Сегодня "Шахтер" начнет выступления в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня "Шахтер" начнет выступления в плей-офф Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Двумя поединками закончится серия первых противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов. В одной из встреч представитель Украины "Шахтер" будет принимать итальянскую "Рому", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Соперник "оранжево-черных" занял первое место в группе Лиги чемпионов в противостоянии с "Челси", "Атлетико" и "Карабахом", одержав три победы и дважды завершив поединки вничью.

В новом году римляне имеют проблемы в итальянской Серии А от конца декабря подопечные Эусебио Ди Франческо не могли выиграть в течение шести туров и не забивали более чем гол за 90 минут. Ситуация исправилась как раз накануне противостояния с "Шахтером".

Успех в матчах с "Вероной" (1:0), "Беневенто" (5:2) и "Удинезе" (2:0) позволил "джаллоросси" в полной мере заявить об амбициях в борьбе за зону Лиги чемпионов. Оппонент "горняков" поднялся на третье место и опережает ближайших конкурентов - "Интер" и "Лацио".

Примечательно, что команды четыре раза сходились в Лиге чемпионов. В активе "Шахтера" 3 победы, однажды сильнее была "Рома". Разница мячей - 7:6 в пользу дончан. Кроме того, на своем поле "горняки" выиграли оба матча с общей разницей мячей 4:0.

Заметим, что противостояние стартует в 21:45 в Харькове на ОСК "Металлист".

Добавим также, во второй встрече вечера к "Севилье" в гости пожалует "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что рассудит баталию шотландская бригада арбитров.

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