Сегодня "Шахтер" начнет выступления в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Двумя поединками закончится серия первых противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов. В одной из встреч представитель Украины "Шахтер" будет принимать итальянскую "Рому", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
Соперник "оранжево-черных" занял первое место в группе Лиги чемпионов в противостоянии с "Челси", "Атлетико" и "Карабахом", одержав три победы и дважды завершив поединки вничью.
В новом году римляне имеют проблемы в итальянской Серии А от конца декабря подопечные Эусебио Ди Франческо не могли выиграть в течение шести туров и не забивали более чем гол за 90 минут. Ситуация исправилась как раз накануне противостояния с "Шахтером".
Успех в матчах с "Вероной" (1:0), "Беневенто" (5:2) и "Удинезе" (2:0) позволил "джаллоросси" в полной мере заявить об амбициях в борьбе за зону Лиги чемпионов. Оппонент "горняков" поднялся на третье место и опережает ближайших конкурентов - "Интер" и "Лацио".
Примечательно, что команды четыре раза сходились в Лиге чемпионов. В активе "Шахтера" 3 победы, однажды сильнее была "Рома". Разница мячей - 7:6 в пользу дончан. Кроме того, на своем поле "горняки" выиграли оба матча с общей разницей мячей 4:0.
Заметим, что противостояние стартует в 21:45 в Харькове на ОСК "Металлист".
Добавим также, во второй встрече вечера к "Севилье" в гости пожалует "Манчестер Юнайтед".
Напомним, что рассудит баталию шотландская бригада арбитров.