Сьогодні "Шахтар" розпочне виступи в плей-оф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Двома поєдинками закінчиться серія перших протистоянь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одні із зустрічей представник України “Шахтар” прийматиме італійську “Рому”, інформує УНН з посиланням на прес-службу “гірників”.
Суперник "помаранчево-чорних" посів перше місце в групі Ліги чемпіонів у протистоянні із "Челсі", "Атлетіко" й "Карабахом", здобувши три перемоги та двічі завершивши поєдинки внічию.
У новому році римляни мають проблеми в італійській Серії А: від кінця грудня підопічні Еусебіо Ді Франческо не могли виграти протягом шістьох турів і не забивали більш ніж гол за 90 хвилин. Ситуація виправилась саме напередодні протистояння із "Шахтарем".
Успіх у матчах із "Вероною" (1:0), "Беневенто" (5:2) та "Удінезе" (2:0) дозволив "джаллороссі" повною мірою заявити про амбіції в боротьбі за зону Ліги чемпіонів. Опонент "гірників" піднявся на третє місце й випереджає найближчих конкурентів – "Інтер" та "Лаціо".
Примітно, що команди чотири рази сходились у Лізі чемпіонів. В активі "Шахтаря" 3 перемоги, одного разу сильнішою була "Рома". Різниця м’ячів – 7:6 на користь донеччан. Крім того, на власному полі "гірники" виграли обидва матчі із загальною різницею м’ячів 4:0.
Зауважимо, що протистояння стартуватиме о 21:45 в Харкові на ОСК "Металіст".
Додамо також, в другій зустрічі вечора до "Севільї" в гості завітає "Манчестер Юнайтед".
Нагадаємо, що розсудить баталію шотландська бригада арбітрів.