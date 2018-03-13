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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 42174 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56073 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59561 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102606 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93975 просмотра

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10 марта, 09:12 • 103756 просмотра

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Сегодня "Шахтер" проведет матч за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Сегодня "Шахтер" проведет матч за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 9684 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Сегодня на "Стадио Олимпико" в Риме пройдет второе противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов между хозяевами "Ромой" и донецким "Шахтером", сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА и ФК "Шахтер".

В харьковском поединке победу праздновали "горняки" 2:1, которые имеют задел в один мяч перд игрой на выезде. Римляне сегодня попытаются прервать серию поражений в 1/8 финала Лиги чемпионов: два от "Шахтера" (2010/11), два от "Реала" (2015/16) и одно в Харькове (21 февраля).

В этом сезоне "джаллоросси" выдали 7-матчевую победную домашнюю серию с октября по декабрь (в том числе над "Челси" и "Карабахом" в Лиге чемпионов). Зимой подопечные Ди Франческо не могли выиграть на "Стадио Олимпико" 4 раза подряд, но в последних трех турах Серии А у них две победы (разгромы "Беневенто" и "Торино").

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Римляне имеют негативную статистику противостояний в матчах с украинскими клубами - 3 победы при 6 поражениях.

"Шахтер" после победы над "Ромой" в 2011-м дважды вылетал на стадии 1/8 финала. "Горняки" проигрывали дортмундской "Боруссии" (2012/13, 2:2 дома и 0:3 на выезде) и "Баварии" (2014/15, 0:0 дома и 0:7 на выезде).

Стоит отметить, что наставники коллективов Паулу Фонсека и Эусебио Ди Франческо впервые в тренерской карьере участвуют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Заметим, что в параллельной встрече турнира "Манчестер Юнайтед" будет принимать испанскую "Севилью".

Добавим также, обе игры стартуют в 21:45.

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