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Сьогодні "Шахтар" проведе матч за вихід в чвертьфінал Ліги чемпіонів

Сьогодні "Шахтар" проведе матч за вихід в чвертьфінал Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 9684 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Сьогодні на "Стадіо Олімпіко" в Римі пройде друге протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між господарями "Ромою" та донецьким "Шахтарем", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА і ФК "Шахтар".

У харківському поєдинку перемогу святкували "гірники" 2:1, які мають заділ в один м'яч перд грою на виїзді. Римляни сьогодні спробують перервати серію поразок в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: дві від "Шахтаря" (2010/11), дві від "Реала" (2015/16) та одна в Харкові (21 лютого).

Цього сезону "джаллороссі" видали 7-матчеву переможну домашню серію від жовтня до грудня (у тому числі над "Челсі" й "Карабахом" у Лізі чемпіонів). Узимку підопічні Ді Франческо не могли виграти на "Стадіо Олімпіко" 4 рази поспіль, але в останніх трьох турах Серії А в них дві перемоги (розгроми "Беневенто" й "Торіно").

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Шахтар" прибув до Риму на матч Ліги чемпіонів з "Ромою"

Римляни мають негативну статистику протистоянь у матчах з українськими клубами – 3 перемоги при 6 поразках.

"Шахтар" після перемоги над "Ромою" в 2011-му двічі вилітав на стадії 1/8 фіналу. "Гірники" програвали дортмундській "Борусії" (2012/13, 2:2 вдома і 0:3 на виїзді) і "Баварії" (2014/15, 0:0 вдома і 0:7 на виїзді).

Варто відзначити, що наставники колективів Паулу Фонсека та Еусебіо Ді Франческо вперше в тренерській кар’єрі беруть участь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Зауважимо, що у паралельній зустрічі турніру "Манчестер Юнайтед" прийматиме іспанську "Севілью".

Додамо також, обидві гри стартуватимуть о 21:45.

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