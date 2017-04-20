Сегодня движение транспорта на ул. Малоподвальной в Киеве будет закрыто

“С 09:00 до 17:00 20 апреля в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Малоподвальной, на участке от ул. Паторжинского до пер. Шевченко, будет закрыто движение транспорта. Об этом информирует КК „Киевавтодор“ ”, - говорится в сообщении.

“Коммунальная корпорация призывает водителей по возможности выбирать другие маршруты движения”, — добавили в пресс-службе.