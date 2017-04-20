Сьогодні рух транспорту на вул. Малопідвальній в Києві буде закрито

“З 09:00 до 17:00 20 квітня у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на вул. Малопідвальній, на ділянці від вул. Паторжинського до пров. Шевченка, буде закрито рух транспорту. Про це інформує КК „Київавтодор“”, — йдеться в повідомленні.

“Комунальна корпорація закликає водіїв, за можливості, обирати інші маршрути руху”, — додали у прес-службі.