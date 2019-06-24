Сегодня начался первый летний пост

Как пишет ПЦУ, Петров пост установлен в память о том, как апостолы, приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве готовились ко всемирной проповеди Евангелия. Церковь, в свою очередь, призвала верующих молитвой и постом подражать апостолам и таким образом готовиться к их празднику.

Требования относительно ограничений в еде во время Петрова поста являются менее строгими, чем во время Великого поста, однако надо помнить, что цель поста - духовное очищение, победа над грехами и страстями, указали в ПЦУ.

"Кто ест, не презирай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Ибо Царствие Божие - не еда и питье, но праведность и мир, и радость в Святому Духу", - цитирует ПЦУ выражение Апостола Павла. (Рим. 14: 3, 17).

При этом, Церковь посоветовала поститься правильно, чтобы "очистить душу, насытить ее Словом Божиим, наполнить молитвой, успокоить свое сердце и в такой духовной гармонии приблизиться к Богу".

Напомним, что соблюдение поста очень полезно людям в возрасте 40-65 лет, тогда как беременным женщинам, детям, подросткам и больным поста не рекомендуется.

Также напомним, диетолог рассказывала УНН, что периодическое соблюдение поста уменьшает нагрузку на печени и почки, а также снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.