Сьогодні розпочався перший літній піст
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Сьогодні розпочався один із двох літніх постів – Петрів, або Апостольський, названий на честь святих апостолів Петра і Павла, яких вшановують 12 липня. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ПЦУ.
Як пише ПЦУ, Петрів піст встановлений у пам’ять про те, як апостоли, прийнявши Святого Духа в день П'ятидесятниці, у пості та молитві готувалися до всесвітньої проповіді Євангелія. Церква, у свою чергу, закликала вірян молитвою і постом наслідувати апостолів і таким чином готуватися до їхнього свята.
Вимоги щодо обмежень у їжі під час Петрового посту є менш суворими, ніж під час Великого посту, однак треба пам’ятати, що мета посту – духовне очищення, перемога над гріхами і пристрастями, вказали у ПЦУ.
"Хто їсть, не зневажай того, хто не їсть; i хто не їсть, не осуджуй того, хто їсть, тому що Бог прийняв його. Бо Царство Боже — не їжа i питво, але праведнiсть i мир, i радiсть у Святому Духовi", - цитує ПЦУ вислів Апостола Павла. (Рим. 14: 3, 17).
При цьому, Церква порадила постувати правильно, щоб "очистити душу, наситити її Словом Божим, наповнити молитвою, втихомирити своє серце і в такій духовній гармонії наблизитися до Бога".
Нагадаємо, що дотримання посту дуже корисне людям у віці 40-65 років, тоді як вагітним жінкам, дітям, підліткам і хворим постування не рекомендується.
Також нагадаємо, дієтолог розповідала УНН, що періодичне дотримання посту зменшує навантаження на печінки й нирки, а також знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.