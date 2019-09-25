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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 63062 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111851 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103681 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110635 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119852 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148376 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148739 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 188095 просмотра

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Сегодня годовщина со дня убийства экс-торнадовцем двух полицейских в Днепре

Сегодня годовщина со дня убийства экс-торнадовцем двух полицейских в Днепре

Киев  •  УНН

 • 13303 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Сегодня 3-ю годовщину со дня убийства двух полицейских в Днепре - Ольги Макаренко и Артема Кутушев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Национальной полиции Украины.

“Три года назад в Днепре патрульные полицейские Ольга Макаренко и Артем Кутушев отдали свои жизни за спокойствие на улицах родного города и страны. Помним наших защитников! Навсегда с нами — в строю!”, — отметили в сообщении.

Как сообщалось ранее, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, которое остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в милиционеров. В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Напомним, Кировский районный суд Днепра признал виновным подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре Александра Пугачева и вынес ему приговор в виде пожизненного лишения свободы.

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