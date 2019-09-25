Сьогодні роковини з дня вбивства екс-торнадівцем двох поліцейських у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Сьогодні 3-ті роковини з дня вбивства двох поліцейських у Дніпрі — Ольги Макаренко та Артема Кутушева. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
“Три роки тому у Дніпрі патрульні поліцейські Ольга Макаренко та Артем Кутушев віддали свої життя за спокій на вулицях рідного міста та країни. Пам’ятаємо наших захисників! Назавжди з нами — в строю!”, — відзначили в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авто, яке зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.
Нагадаємо, Кіровський районний суд Дніпра визнав винним підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі Олександра Пугачова і виніс йому вирок у вигляді довічного позбавлення волі.