Сегодня годовщина авиаудара по Десне, унесшего жизни 87 человек

Обстрел произошел 17 мая 2022 года около 5 часов утра. По поселку Десна, где находится учебный центр ВСУ с таким же названием, из российских самолетов было выпущено четыре ракеты. Две из них попали в здания.

На следующий день в ГСЧС заявили, что в результате ракетного удара погибли 11 человек, 14 – получили ранения.

А уже 23 мая Президент Украины Владимир Зеленский, выступая онлайн на форуме в Давосе шокировал мир известием, что из-под завалов достали тела 87 погибших.

Цитата

"Сколько мы потеряли людей за ночь - с этого начинается мое утро. Сегодня мы, например, закончили работы и на Десне… К сожалению, сегодня статистика на Десне под обломками 87 жертв. 87 трупов, убитых жизней. Жизней! А вы знаете что такое жизнь? Жизнь, это и есть будущее. То есть без этих людей уже будет будущее Украины", - сообщил глава государства.

Сколько среди жертв и пострадавших могло быть военных, а сколько гражданских, не уточнялось.

Хотя, понятно, что целью удара был именно учебный центр.