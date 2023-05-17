Сьогодні річниця авіаудару по Десні, що забрав життя 87 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Сьогодні, 17 травня, річниця російського авіаудару по селищу Десна Чернігівської області, в результаті якого загинули 87 людей. Це одна з найбільших одномоментних втрат України, про які на той момент офіційно повідомляло військово-політичне керівництво держави, пише УНН.
Обстріл стався 17 травня 2022 року близько 5-ї години ранку. По селищу Десна, де знаходиться навчальний центр ЗСУ з такою ж назвою, з російських літаків було випущено чотири ракети. Дві з них потрапили у будівлі.
Наступного дня у ДСНС заявили, що в результаті ракетного удару загинули 11 людей, 14 – отримали поранення.
А вже 23 травня Президент України Володимир Зеленський, виступаючи онлайн на форумі у Давосі шокував світ звісткою, що з-під завалів дістали тіла 87 загиблих.
Цитата
"Скільки ми втратили людей за ніч - з цього починається мій ранок. Сьогодні ми, наприклад, закінчили роботи і на Десні… На жаль, сьогодні статистика на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, вбитих життів. Життів! А ви знаєте що таке життя? Життя, це і є майбутнє. Тобто без цих людей вже буде майбутнє України", - повідомив глава держави.
Скільки серед жертв та постраждалих могло бути військових, а скільки цивільних, не уточнювалося.
Хоча, зрозуміло, що ціллю удару був саме навчальний центр.