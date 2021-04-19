Сегодня советники "нормандской четверки" обсудят подготовку саммита лидеров государств

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“Мы приближаемся к следующему заседанию „нормандской четверки“. Думаю оно возможно. 19 числа этого месяца будет заседание советников „нормандской четверки“. Будет обсуждаться ряд вопросов. В первую очередь кластеры, разработанные Францией и Германией ... Все четыре страны подготовят приложения к кластерам, с чем согласен, с чем нет. Это кластеры в минских сделках. Хочется верить, что будет результат”, — рассказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский заявил, что Президент Франции Эммануэль Макрон может сделать “искусственное дыхание” нормандскому формату, ведь на сегодня “со здоровьем формата есть проблемы”.

Сообщалось, что Украина готова говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в нормандском формате, но Россия избегает этого.

Контекст

Переговоры состоятся после того, как лидеры Украины, Франции и Германии на прошлой неделе призвали Россию прекратить наращивание войск вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму на фоне беспокойства относительно намерений Москвы.