Сьогодні радники "нормандської четвірки" обговорять підготовку саміту лідерів держав

Цитата

“Ми наближаємося до наступного засідання „нормандської четвірки“. Думаю воно можливе. 19 числа цього місяця буде засідання радників „нормандської четвірки“. Обговорюватиметься низка питань. У першу чергу кластери, розроблені Францією та Німеччиною... Всі чотири країни підготують додатки до кластерів, з чим згоден, з чим ні. Це кластери у мінських угодах. Хочеться вірити, що буде результат”, — розповів Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що Президент Франції Еммануель Макрон може зробити “штучне дихання” Нормандському формату, адже на сьогодні “зі здоров’ям формату є проблеми”.

Повідомлялося, що Україна готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним у нормандському форматі, але Росія уникає цього.

Контекст

Переговори відбудуться після того, як лідери України, Франції й Німеччини минулого тижня закликали Росію припинити нарощування військ поблизу кордону України і в окупованому Криму на тлі занепокоєння щодо намірів Москви.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.