Сьогодні радники "нормандської четвірки" обговорять підготовку саміту лідерів держав

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. На сьогодні, 19 квітня, заплановане засідання радників лідерів “нормандської четвірки”. Про це після зустрічі зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Парижі, передає УНН.

Цитата

“Ми наближаємося до наступного засідання „нормандської четвірки“. Думаю воно можливе. 19 числа цього місяця буде засідання радників „нормандської четвірки“. Обговорюватиметься низка питань. У першу чергу кластери, розроблені Францією та Німеччиною... Всі чотири країни підготують додатки до кластерів, з чим згоден, з чим ні. Це кластери у мінських угодах. Хочеться вірити, що буде результат”, — розповів Зеленський.

Доповнення

Зеленський заявив, що Президент Франції Еммануель Макрон може зробити “штучне дихання” Нормандському формату, адже на сьогодні “зі здоров’ям формату є проблеми”.

Повідомлялося, що Україна готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним у нормандському форматі, але Росія уникає цього.

Контекст

Переговори відбудуться після того, як лідери України, Франції й Німеччини минулого тижня закликали Росію припинити нарощування військ поблизу кордону України і в окупованому Криму на тлі занепокоєння щодо намірів Москви.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

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