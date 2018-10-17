Сегодня Рада рассмотрит проект Кодекса по процедуре банкротства

В частности, в повестке дня проект 8060 Кодекса Украины по процедурам банкротства, а также проект закона 5023 о внесении изменения в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании".



Кроме того, нардепы должны рассмотреть проект закона 5054 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту, и проект закона 2545 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно освобождения от уголовной ответственности судьи.



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Добавим, что в повестке дня также два проекта о ратификации.



Как сообщал УНН, Рада одобрила изменения в программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС.