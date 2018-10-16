Рада схвалила зміни до програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Рада у другому читані та у цілому схвалила Закон 6624 про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів України.
Зокрема, реалізація закону дозволить затвердити єдиний документ щодо визначення діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування цієї діяльності до 2020 року.
Зважаючи, що процес зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему є досить тривалим і відбуватиметься протягом кількох десятиліть, запропонована Загальнодержавна програма визначає основні етапи цього процесу та необхідні заходи. З 2015 року розпочато виконання заходів етапу остаточного закриття та консервації (дозвіл серія ОД №000040/8), що планується завершити у 2028 році. Дана програма містить заходи, які необхідно виконати до 2020 року включно.
Загальною метою Програми є не тільки зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а й створення умов для захисту наступних поколінь від дії іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин.
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За словами голови підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища Комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Івана Рибака, у фінансово-економічному обґрунтуванні до цього закону, реалізація оновленої загальнодержавної програми передбачатиме виділення з держбюджету "майже 3 млрд грн до 2020 року для виконання заходів з етапу остаточного закриття та консервації" Чорнобильської АЕС.
Нагадаємо, у липня цього року, Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони відчуження та посилення соціального захисту ліквідаторів аварії на ЧАЕС.