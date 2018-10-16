Рада схвалила зміни до програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів України.



Зокрема, реалізація закону дозволить затвердити єдиний документ щодо визначення діяльності зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему і бюджетного фінансування цієї діяльності до 2020 року.



Зважаючи, що процес зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему є досить тривалим і відбуватиметься протягом кількох десятиліть, запропонована Загальнодержавна програма визначає основні етапи цього процесу та необхідні заходи. З 2015 року розпочато виконання заходів етапу остаточного закриття та консервації (дозвіл серія ОД №000040/8), що планується завершити у 2028 році. Дана програма містить заходи, які необхідно виконати до 2020 року включно.



Загальною метою Програми є не тільки зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, а й створення умов для захисту наступних поколінь від дії іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин.



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За словами голови підкомітету з питань державного моніторингу навколишнього природного середовища Комітету ВРУ з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Івана Рибака, у фінансово-економічному обґрунтуванні до цього закону, реалізація оновленої загальнодержавної програми передбачатиме виділення з держбюджету "майже 3 млрд грн до 2020 року для виконання заходів з етапу остаточного закриття та консервації" Чорнобильської АЕС.



Нагадаємо, у липня цього року, Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони відчуження та посилення соціального захисту ліквідаторів аварії на ЧАЕС.