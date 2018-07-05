Порошенко підписав указ стосовно зони відчуження ЧАЕС

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ щодо відродження Чорнобильської зони відчуження та посилення соціального захисту ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Про це повідомила прес-служба глави держави, передає УНН.

“Президент Петро Порошенко підписав Указ „Про додаткові заходи з відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із соціального захисту постраждалих осіб, безпечного поводження з радіоактивними відходами“”, — йдеться у повідомленні.

Згідно з Указом Кабінет Міністрів України має створити умови для розвитку та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення, в тому числі в рамках утвореного Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, а також поліпшити соціальний захист ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Указ підготовлено за результатами наради, що відбулася 26 квітня 2018 року, в ході робочої поїздки Глава держави на Чорнобильську АЕС.

Особливої уваги в Указі приділено заходам щодо соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Уряд має вирішити питання з підвищення розміру пенсій по інвалідності для осіб з числа учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і пенсій у зв’язку із втратою годувальника з числа ліквідаторів.

Також Указ спрямований на вдосконалення державної політики в сфері поводження з радіоактивними відходами та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему.

Раніше УНН повідомляв, що флора і фауна Чорнобильского заповідника "помолодшали" на сто років.

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