Порошенко подписал указ касательно зоны отчуждения ЧАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны отчуждения и усилении социальной защиты ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.
“Президент Петр Порошенко подписал Указ ”О дополнительных мерах по возрождению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, по социальной защите пострадавших, безопасному обращению с радиоактивными отходами“", - говорится в сообщении.
Указом Кабинет Министров Украины обязуется создать условия для развития и возрождения территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в том числе в рамках созданного Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а также улучшить социальную защиту ликвидаторов аварии на ЧАЭС.
Указ подготовлен по результатам совещания, состоявшегося 26 апреля 2018 года, в ходе рабочей поездки Главы государства на Чернобыльскую АЭС.
Особое внимание в Указе уделено мерам по социальной защите пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Правительство должно решить вопрос по повышению размера пенсий по инвалидности для лиц из числа участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и пенсий в связи с потерей кормильца из числа ликвидаторов.
Также Указ направлен на совершенствование государственной политики в сфере обращения с радиоактивными отходами и преобразование объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему.
Ранее УНН сообщал, что флора и фауна Чернобыльского заповедника “помолодели” на сто лет.