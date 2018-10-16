Рада одобрила изменения в программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС

Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины.



В частности, реализация закона позволит утвердить единый документ по определению деятельности по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему и бюджетного финансирования этой деятельности до 2020 года.



Учитывая, что процесс снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему является достаточно длительным и будет происходить в течение нескольких десятилетий, предложенная Общегосударственная программа определяет основные этапы этого процесса и необходимые меры. С 2015 года начато выполнение мероприятий этапа окончательного закрытия и консервации (разрешение серия ЕД №000040/8), планируется завершить в 2028 году. Данная программа содержит меры, которые необходимо выполнить до 2020 года включительно.



Общей целью Программы является не только снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, но и создание условий для защиты будущих поколений от воздействия ионизирующего излучения и радиоактивных веществ.



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По словам председателя подкомитета по вопросам государственного мониторинга окружающей природной среды Комитета ВРУ по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ивана Рыбака, в финансово-экономическом обосновании к этому закону, реализация обновленной общегосударственной программы предусматривать выделение из госбюджета "почти 3 млрд грн до 2020 для выполнения мероприятий по этапа окончательного закрытия и консервации" Чернобыльской АЭС.



Напомним, в июле этого года, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны отчуждения и усиление социальной защиты ликвидаторов аварии на ЧАЭС.