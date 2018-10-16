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Рада одобрила изменения в программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС

Рада одобрила изменения в программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС

Киев  •  УНН

 • 12546 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Рада во втором чтении и в целом приняла Закон 6624 о внесении изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, передает корреспондент УНН.

Соответствующее решение поддержали 229 народных депутатов Украины.

В частности, реализация закона позволит утвердить единый документ по определению деятельности по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему и бюджетного финансирования этой деятельности до 2020 года.

Учитывая, что процесс снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему является достаточно длительным и будет происходить в течение нескольких десятилетий, предложенная Общегосударственная программа определяет основные этапы этого процесса и необходимые меры. С 2015 года начато выполнение мероприятий этапа окончательного закрытия и консервации (разрешение серия ЕД №000040/8), планируется завершить в 2028 году. Данная программа содержит меры, которые необходимо выполнить до 2020 года включительно.

Общей целью Программы является не только снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему, но и создание условий для защиты будущих поколений от воздействия ионизирующего излучения и радиоактивных веществ.

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По словам председателя подкомитета по вопросам государственного мониторинга окружающей природной среды Комитета ВРУ по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Ивана Рыбака, в финансово-экономическом обосновании к этому закону, реализация обновленной общегосударственной программы предусматривать выделение из госбюджета "почти 3 млрд грн до 2020 для выполнения мероприятий по этапа окончательного закрытия и консервации" Чернобыльской АЭС.

Напомним, в июле этого года, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возрождении Чернобыльской зоны отчуждения и усиление социальной защиты ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

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