Сьогодні Рада розгляне проект Кодексу з процедури банкрутства

Зокрема, у порядку денному є проект 8060 Кодексу України з процедур банкрутства, а також Проект Закону 5023 про внесення зміни до статті 44 Закону України "Про вищу освіту".



Крім того, нардепи мають розглянути Проект Закону 5054 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист, та Проект Закону 2545 про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді.



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Додамо, що у порядку денному є також два проекти про ратифікацію.



Як повідомляв УНН, Рада схвалила зміни до програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС.