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Рада не підтримала зняття недоторканності з Колєснікова

Рада не підтримала зняття недоторканності з Колєснікова

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Верховна Рада не підтримала подання Генерального прокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Дмитра Колєснікова, повідомляє кореспондент УНН.

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За зняття недоторканності з Д.Колєснікова проголосували лише 163 народних депутата.

Нагадаємо, комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України визнав законним подання Генерального прокурора України про зняття недоторканності з народного депутата Дмитра Колєснікова та передав його на розгляд парламенту.

Подання від Генерального прокурора про надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів Олександра Вілкула, Сергія Дунаєва і Дмитра Колєснікова надійшли до Верховної Ради 18 вересня.

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