Рада не поддержала снятие неприкосновенности с Колесникова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Верховная Рада не поддержала представление Генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дмитрия Колесникова, сообщает корреспондент УНН.
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За разрешение на снятие неприкосновенности с Д.Колесникова проголосовали лишь 163 народных депутата.
Напомним, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины признал законным представление Генерального прокурора Украины о снятии неприкосновенности с народного депутата Дмитрия Колесникова и передал его на рассмотрение парламента.
Представление от Генерального прокурора о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова поступили в Верховную Раду 18 сентября.