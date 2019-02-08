Сегодня Рада планирует запретить хостелы в высотках и назначить стипендии ученым

Так, в повестку дня сегодняшнего заседания включен проект Закона о внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома, над которым народные депутаты начали работать в еще вчера, 7 февраля.



Кроме того, парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи, а также проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых".



Начнется же заседание с часа вопросов к правительству.



Напомним, вчера, 7 февраля, народные депутаты поддержали законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.